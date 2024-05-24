Глава Одинцовского округа провел бизнес-ланч с местными предпринимателями
Глава Одинцовского округа провел бизнес-ланч с местными предпринимателями. На встрече Андрей Иванов подписал двухстороннее соглашение с союзом Одинцовской торгово-промышленной палаты о сотрудничестве в привлечении специалистов.
Благодаря взаимодействию усилится сотрудничество с Центром занятости Московской области, кадровыми агентствами и образовательными учреждениями.
На встрече обсудили и другие вопросы — проблемы бизнеса и меры поддержки предпринимателей, действующих в Одинцовском округе.
Кроме этого, участников поздравили с наступающим профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев обсудил развитие сотрудничества между Подмосковьем и Узбекистаном.
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