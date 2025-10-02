Глава Одинцовского округа проведет прием жителей в Кубинке 7 октября

Личный прием граждан пройдет 7 октября в территориальном управлении города Кубинка Одинцовского округа. Жителей будут принимать с 10:00 до 12:00.

Обратиться с просьбой можно к главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову и заместителям главы. Также в мероприятии будут участвовать представители муниципального центра управления регионом, руководители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета.

График приема размещен на официальном портале администрации Одинцовского городского округа.

Запись на личный прием ведется в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (понедельник–четверг) и с 09:00 до 16:45 (пятница), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Если есть дополнительные вопросы, звоните по номеру 8-495-181-90-10, доб. 8040.