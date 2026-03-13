Глава Одинцовского округа принял участие в региональном форуме по капремонту

Региональный форум «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации» состоялся в Доме Правительства Московской области. Площадка объединила свыше 400 участников. Ключевая тема мероприятия — старт трехлетней программы капремонта, принципы ее реализации.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что программа капитального ремонта остается одной из ключевых для Подмосковья. Особое внимание направлено на качество работ и взаимодействие с местными жителями.

«Для Одинцовского округа эта тема тоже остается приоритетной. В 2026 году в муниципалитете запланирован ремонт 459 элементов в 129 многоквартирных домах. Это кровли, фасады, инженерные системы и другие конструкции, от которых зависит комфорт и безопасность людей. Наша задача — контролировать сроки и качество исполнения, чтобы каждый дом после ремонта служил жильцам долгие годы», — отметил глава округа Андрей Иванов.

