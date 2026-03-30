Глава Одинцовского округа поздравил сотрудников Росгвардии с юбилеем войск

Сотрудники Росгвардии отметили профессиональный праздник и первый юбилей войск. Личный состав вневедомственной охраны с важной датой поздравил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Руководитель муниципалитета поблагодарил сотрудников за службу, ответственность и надежность, пожелал бойцам крепкого здоровья, сил и спокойных дежурств. Ряд представителей ведомства был отмечен благодарственными письмами, наградами и ценными подарками.

«Под защитой подразделения — тысячи объектов, имущество жителей и порядок на улицах округа. Сотрудники первыми реагируют на тревожные сигналы, выезжают на место и берут ситуацию под контроль. Отдельные слова благодарности тем, кто выполнял и продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Осмотрел технику вневедомственной охраны, включая бронеавтомобиль „Патруль“, который используют подразделения спецназа Росгвардии. Машина создана на базе КамАЗ-43502, оснащена двигателем мощностью 260 лошадиных сил и обеспечивает защиту экипажа при выполнении задач», — поделился Андрей Иванов.

Напомним, что Одинцовский отдел вневедомственной охраны работает с 20 октября 1972 года. Служба прошла большой путь и стала важной частью системы правопорядка.