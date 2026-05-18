Глава Одинцовского округа поздравил фронтовика Николая Муравьева

Глава Одинцовского округа посетил ветерана Великой Отечественной войны Николая Муравьева. Встреча была приурочена ко Дню Великой Победы и прошла в домашней обстановке.

Николай Александрович Муравьев ушел на фронт в 1944 году. Он служил на Третьем Белорусском фронте и участвовал в освобождении территории Беларуси, а также в штурме Кенигсберга и боях на территории Германии. Победу он встретил под Берлином, завершив боевой путь вдали от Родины.

После окончания войны Муравьев продолжил военную службу. Он получил военное образование, окончил училище и академию связи, затем долгие годы служил в армии. Его жизнь связана с военной профессией и служением стране.

Глава округа поблагодарил ветерана за вклад в Победу и многолетнюю службу. Николаю Александровичу передали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также вручили подарки и цветы от администрации и партии «Единая Россия».

«Ваш жизненный путь вызывает уважение. Такие люди являются примером для будущих поколений», — сказал глава Одинцовского округа.