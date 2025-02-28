Глава Одинцовского округа посетил завод по производству полуфабрикатов

Личный прием главы Одинцовского округа Андрея Иванова на предприятии «Марр Руссия» прошел в рамках «Выездной администрации». Оно более 15 лет занимается производством мясных полуфабрикатов.

Компания открыла свой производственно-логистический комплекс в Одинцово в 2010 году, а в 2020 году запустила современный склад. Стоит отметить, что на встрече обсудили несколько важных вопросов: например, детская площадка в поселке Дарьино нуждается в обновлении. Администрация направит письмо в Федеральное агентство с просьбой включить ее в программу ремонта или передать на баланс муниципалитета.

Вопрос строительства пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища. Работы должны завершиться в третьем квартале 2025 года.

Также есть проблемы с общественным транспортом на маршруте «Одинцово — Назарьево». Автобусы ездят раз в час, а в плохую погоду могут вовсе не прийти. Профильные службы постараются синхронизировать расписание автобусов с электричками, чтобы добавить вечерние рейсы. Все вопросы будут решены, и результаты сообщат заявителям.