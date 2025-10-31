Глава Одинцовского округа посетил новый клинический центр в селе Ромашково

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Филиал Детского клинического центра имени Леонида Рошаля открыли в Одинцовском округе в сентябре этого года. Работу учреждения проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Прием здесь ведут врачи более 20 профилей — пациенты могут пройти диагностику на новейшем оборудовании.

Расположены в здании центра взрослое и детское отделения, блоки лучевой и функциональной диагностики, эндоскопии. Отметим, что для пациентов, требующих наблюдения, но не нуждающихся в круглосуточной госпитализации, работает дневной стационар.

Кабинеты укомплектованы современным оборудованием экспертного класса — магнитно-резонансным томографом, рентген-аппаратами, компьютерным томографом, денситометром, маммографом.

Напомним, что проектная мощность центра — 350 посещений в смену. Сейчас ежедневно помощь получают более 100 детей и 150 взрослых пациентов.