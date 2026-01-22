Глава Одинцовского округа осмотрел снегобазу в селе Ершове

Всего в Одинцовском округе работают три локации для складирования выпавших осадков в зимний период. Снегобазу в селе Ершово посетил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Площадь территории составляет 27500 квадратных метров — это пять карт размером 110 на 50 метров каждая. После сильных снегопадов сюда ежедневно завозится в среднем 2500 кубических метров снега — силами подрядчиков МБУ «ЗРЭС», а также компаний «Спецстрой» и «Дорстрой».

«Снегобаза размещена на территории бывших полей фильтрации и используется уже восемь лет. Общая вместимость — 83 тысячи кубометров, сейчас завезено порядка 19 тысяч. Каждый заезд техники фиксируется, чтобы исключить сторонних перевозчиков. Весной и летом после таяния снега на картах обязательно проводят уборку — в уличном снеге часто остается мусор», — сообщил Андрей Иванов.