Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел прием жителей в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел личный прием в формате выездной администрации в Звенигороде. Основные темы, с которыми обращались заявители к главе муниципалитета, касались благоустройства и спорта.

Руководитель общественной организации «Федерация дзюдо и самбо Одинцовского городского округа» задал вопрос о выделении пространства для дзюдоистов в новой школе микрорайона Восточный. Здание школы пока еще возводится, после завершения строительства занятия можно будет проводить в одном из двух спортивных залов. Глава округа Андрей Иванов озвучил и второй вариант — предоставить клубу помещение в Академии дзюдо, которую ждет капитальный ремонт по госпрограмме Московской области 2025–2027 годов.

«В новой школе микрорайона Восточный будет два современных спортивных зала — большой и малый. В послеобеденное время и вечером там можно будет проводить занятия спортивной школы», — сказал Андрей Иванов.

Второй вопрос личного приема озвучили жители микрорайона Шихово. Заявители указали на то, что необходимо сохранить пешеходный мост через реку Островня в районе улицы Набережной. Мост обустроен силами жителей и важен, поскольку Луцинское шоссе не является альтернативой для пешеходного движения. Также дали поручение установить видеонаблюдение, чтобы предотвратить вандальные действия.