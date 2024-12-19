Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил нефтебазу в поселке Часцы, занимающую площадь 4,5 гектара. Этот объект предназначен для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

Нефтебаза оборудована двумя наливными эстакадами, эстакадой для слива светлых нефтепродуктов, резервуарным парком с емкостями от 200 до двух тысяч кубометров, а также собственной лабораторией и гаражом.

Иванов отметил, что подача цистерн на базу осуществляется по собственному железнодорожному пути. Важное внимание уделяется безопасности, включая строгий контроль доступа и защищенность периметра. Лаборатория проверяет качество каждой партии топлива, а пропускная способность базы позволяет обслуживать до 10 бензовозов одновременно, с суточным потоком более 100 автомобилей.

Часцовская нефтебаза также имеет собственный парк автотранспорта, что позволяет быстро и надежно осуществлять поставки топлива. Все машины оснащены системой глобальной навигационной спутниковой системы и видеонаблюдением для контроля за транспортировкой, что обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности работы базы.