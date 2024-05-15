Глава Одинцова встретился с жителями поселка Барвиха | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:53 Глава Одинцова встретился с жителями поселка Барвиха пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями встретился с жителями поселка Барвиха. Встреча прошла в формате выездной администрации.

Одним из главных вопросов стала ликвидация заброшенного объекта компании «Барвиха Вилладж». Много лет на месте предполагаемых таунхаусов находится свалка с открытыми люками, торчащими арматурами и шаткими конструкциями. Суд обязал организацию навести порядок на территории, но исполнительное производство прекратили. Сейчас процесс возобновили, решение вынесут до 30 октября.

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Другой темой встречи стал вопрос законности подключения ТСН «Барвиха Садовод» к холодному водоснабжению дома № 7 в поселке Барвиха. Также обсудили организацию кругового движения и парковочных карманов вблизи Барвихинской школы — проект детально проработают. Кроме того, Андрей Иванов поручил усилить технологический контроль за организацией в питания в учебном заведении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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