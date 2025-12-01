Глава Одинцова вручил медали «Материнская слава» многодетным семьям

Андрей Иванов поделился, что в округе сложилась традиция почитать женщин, для которых семья и дети — главное. Он подчеркнул, что многодетные мамы совмещают работу, дом и воспитание детей, поддерживают каждого ребенка и создают тепло в семье. Каждая история — особенная, и у многих есть старшие помощники, кто-то совмещает воспитание с работой, кто-то преодолевает трудности ради детей.

Стоит отметить, что за годы существования награды — с 2000 года — ее получили 979 женщин. Медаль присуждается женщинам, имеющим трех и более детей, за заслуги в воспитании подрастающего поколения, сохранение семейных ценностей и повышение роли материнства. А с 2019 года награда носит название «Материнская слава Одинцовского городского округа». Вместе с медалью выдают удостоверение и единовременное денежное вознаграждение.