Глава Одинцова вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны

В гостях у 99-летней жительницы деревни Липки Антонины Яловской побывал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он вручил ветерану медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Антонина Васильевна в 1941 году закончила курсы «Красного креста», после этого ее направили в госпиталь медсестрой. Там она в составе санитарного поезда прошла войну от Смоленска до Вильнюса и Восточной Пруссии.

День Победы Антонина Яловская встретила в прусском городе Гумбиннен, сейчас он называется Гусев и находится в Калининградской области. А в январе этого года пенсионерка отметила 99-летие.

«Это маленькая, но важная часть нашей благодарности за ваши подвиги и преданность своему делу. Вы прошли долгий и нелегкий путь, работая медицинской сестрой в годы Великой Отечественной войны — страшнейшего кровопролития за всю историю человечества. Ваши послевоенные годы наполнены трудом — это пример мужества и доброты для всех нас», — отметил Андрей Иванов.

После войны Антонина Яловская до 1960 года работала на Литейном заводе в Москве. Также трудилась картонажницей на Прядильной фабрике в подмосковном селе Покровское и рабочей на втором Московском часовом заводе. С мая 1983 года Антонина Васильевна находится на заслуженном отдыхе. Награждена медалью «За взятие Кенигсберга», Орденом Отечественной войны второй степени, а также юбилейными медалями.