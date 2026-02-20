Глава Одинцова вручил благодарственные письма лучшим фельдшерам города

Отметим, что в Одинцовском округе службу несут четыре подстанции скорой помощи — Одинцовская, Звенигородская, Голицынская и Никольская. Ежедневно на линию выходят 33 бригады. Почти 96% экстренных вызовов отрабатываются менее чем за 20 минут.

«Вы всего за одну смену можете принять роды, вывести из шока, запустить сердце и все равно найти в себе силы на следующий вызов. Сегодня ваша профессия остается одной из самых необходимых и уважаемых в системе здравоохранения. Спасибо всем, кто посвящает себя этой важной и благородной миссии! Я пришел к вам не с пустыми руками. Привез телевизор. Хочется, чтобы в редкие минуты отдыха у вас было чуть больше уюта. Пусть этот телевизор помогает переключиться и немного восстановить силы», — сказал медикам Андрей Иванов.

Александра Козлова стала одной из тех, кто в этот день получил из рук Андрея Иванова награду. Женщина трудится в скорой помощи уже 14 лет, работает фельдшером на Никольской подстанции.

Недавно Александра вышла из декрета. Три года без работы дались непросто — она ждала возвращения. Сейчас они с мужем, работая на одной подстанции, берут разные смены, чтобы по очереди проводить время с сыном.

«Мы оставляем частичку себя всем больным, дарим свое тепло. Хочется, чтобы было где подзарядиться. Если не будет ресурса, мы быстро сгорим. Поэтому желаю себе и коллегам здоровья, нервов и самообладания. Это ценный опыт — помогать людям», — говорит фельдшер.