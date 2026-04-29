Глава Одинцова проверил строительство пешеходного перехода в селе Немчиновка

На объекте идет фиксация пролетной конструкции в проектном положении. Рабочие готовят площадку для возведения второй опоры и выносят инженерные коммуникации. Протяженность перехода превысит 87 метров.

«На следующей неделе начнется устройство свайного основания. На объекте задействованы 17 человек и три единицы техники. Открыть движение по переходу и лестницам планируем в октябре, запустить лифты — до конца декабря. Полностью строительство должно быть завершено до конца этого года», — сообщил Андрей Иванов.

Новый переход свяжет несколько кварталов, в которых проживают более 14 тысяч человек, и обеспечит безопасность. Объект будет остеклен, оборудован лифтами и элементами доступной среды для маломобильных групп населения. Также здесь выполнят антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурную подсветку, обустроят пешеходные зоны.