Глава Одинцова проверил строительство детского сада в Новоивановском

Строительство детского сада на 185 мест продолжается в Новоивановском. Его возводит группа компаний «Гранель» в жилом комплексе «Инновация». Учреждение, которое после завершения станет муниципальным, откроется 1 сентября 2025 года. Ход работ проверил глава муниципалитета.

Сейчас готовность объекта составляет 57%. Ведутся кровельные и фасадные работы, монтаж окон, обустройство внутренних инженерных систем. Больше 60 человек и двух единиц техники участвуют в ведении строительства. Стоит отметить, что его завершение намечено на июль этого года.

Трехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров будет включать восемь групп для детей разных возрастов, а также спортивный и актовый залы, пищеблок и другие необходимые помещения. Кроме того, на территории комплекса планируется озеленение и создание детских и спортивных площадок, а также условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в ЖК «Инновация» уже функционирует детский сад на 300 мест, открываются детская и взрослая поликлиники, каждая на 62 посещения в смену. Также продолжается реконструкция Немчиновского лицея с пристройкой для 950 школьников.