Глава Одинцова проверил строительство амбулатории в ЖК «Жаворонки Клаб»

Строительная готовность амбулатории в жилом комплексе «Жаворонки Клаб» в Одинцове составила около 70%. Сейчас специалисты ведут работы по устройству полов, монтажу коммуникаций и установке окон.

Двухэтажное здание спроектировано по всем современным требованиям. На первом этаже разместится детское отделение, на втором — взрослое. Для удобства посетителей также предусмотрели лифт.

Амбулаторию полностью укомплектуют современным оборудованием: кабинетом неотложной помощи, прививочным блоком, приемами педиатра, терапевта, гинеколога и стоматолога. Здание войдет в состав административно‑бытового комплекса, где также откроют аптеку, магазины, кафе и пункты выдачи. Все необходимое оборудование уже закупили.

Сейчас застройщик завершает дизайн‑проект и согласует его с Одинцовской областной больницей, заранее уточняет расположение кабинетов, чтобы правильно проложить все инженерные линии. Расчетная пропускная способность медучреждения — 71 посещение в смену. Завершить строительство амбулатории планируют в июне 2026 года.