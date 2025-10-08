Глава Одинцова проверил ремонт дома № 14 в городке Кубинка-10

Работы на объекте начались в мае этого года в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. Сейчас в доме уже обновили системы внутреннего и внешнего газопровода и кровлю.

Панельный дом уже давно нуждался в капитальном обновлении — его построили в 1967 году. В здании — пять подъездов, в которых располагаются 75 квартир. Сейчас специалисты приступили к благоустройству отмостки, также продолжают работы по утеплению фасадов здания.

«При ремонте используется технология „Термоленд“: энергоэффективные панели изготавливаются предварительно по точным замерам, что способствует повышению качества и снижению теплопотерь. На сегодняшний день фасадные работы выполнены примерно на треть, продолжается монтаж панелей и заделка межпанельных швов. Завершить капитальный ремонт подрядчик должен к середине декабря», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Работы ведут по региональной программе капитального ремонта. В проект вошли еще 24 жилых дома в Кубинке-10, из которых 6 уже обновили в 2024 году, а 18 объектов планируют отремонтировать до конца этого года.