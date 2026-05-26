Глава Одинцова проверил работу самой крупной котельной округа

Котельная № 4 на улице Говорова в Одинцове — крупнейший объект городского комплекса ЖКХ, который обеспечивает теплом 111 жилых домов, 17 социальных объектов и 39 объектов инфраструктуры. Глава округа Андрей Иванов проверил работу котельной.

Объект снабжает теплом более 40 тысяч жителей. Здесь работают четыре водогрейных котла. Общая мощность составляет 139,9 Гкал/ч. Оборудование находится в рабочем состоянии, капитальный ремонт котлов проводился поэтапно — с 2020 по 2022 год.

Сейчас специалисты ведут плановую профилактику, а в августе объект остановят на две недели для подготовки к отопительному сезону. Будет выполнена комплексная ревизия оборудования, проведены промывка системы теплообменников и регламентные работы по газовым сетям и электрике.

В котельной уже внедрены электронные журналы. Данные в режиме реального времени доступны Министерству энергетики Московской области. Следующий шаг — перевод в цифровой формат внутренних рабочих журналов.

«Также поручил разработать единые требования по оснащению котельных округа: для рабочих помещений, зон отдыха и приема пищи, мест общего пользования, а также информационных стендов и схем. Котельная № 4 станет пилотной площадкой для внедрения нового стандарта», — сказал Андрей Иванов.