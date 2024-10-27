Глава Одинцова проверил работу котельной в поселке Матвейково

Своевременная подготовка теплосетей и котельных к зиме — одна из ключевых задач в муниципалитетах Подмосковья. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил готовность к зиме газовой котельной в поселке Матвейково.

Котельная в поселке Матвейково построена в 1964 году. Раньше она была угольная, а в 78-м году ее перевели на газ. Сейчас она отапливает четыре многоквартирных дома, а это около двухсот человек населения.

«Объект старый, построен ещё в 1964 году, но за счет хорошего текущего обслуживания находится в достойном состоянии. Если бывают какие-то мелкие поломки, они оперативно устраняются. В работоспособном состоянии шесть из семи котлов — при этом даже в самые суровые морозы работают на полную мощность только три котла. Остальные находятся в резерве. К сезону объект подготовлен, проблем на котельной нет», — рассказал Андрей Иванов.

Котельная в поселке Матвейково полностью готова к отопительному сезону. Всего теплоснабжающее хозяйство Одинцовского округа насчитывает 210 котельных.

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