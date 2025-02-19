Глава Одинцова проверил новую спортивную площадку в селе Саввинская Слобода

В Одинцовском городском округе продолжают реализовывать муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды». В рамках проекта в прошлом году в селе Саввинская Слобода появились новые спортивные и детские объекты. Новую площадку проинспектировал глава округа Андрей Иванов.

На территории «Яблоневого сада» оборудовали зону воркаута и настольного тенниса, а также баскетбольную площадку. Здесь установили качели и лавочки, уложили резиновое покрытие и сделали новые дорожки.

«В этом году работы по благоустройству продолжатся. Весной сделаем новое освещение, также на объекте установят камеры и подключат системе „Безопасный регион“. С наступлением тепла проведем озеленение», — отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Также глава муниципалитета пообщался с местными жителями. К нему обратились с просьбой высадить больше деревьев. Ранее здесь уже появились липы, которые закрыли вид на мусорные контейнеры. Также жители попросили организовать пространства для выгула собак.

Помимо этого, на встрече обсудили проблему с электроснабжением отдельных домов. Старая алюминиевая проводка не держит необходимое напряжение, особенно в отопительный сезон. Здания запитаны от старой совхозной трансформаторной подстанции, которой требуется ремонт. Глава муниципалитета поручил проработать вопрос ее модернизации.