Глава Одинцова проверил котельную в Горках-10 после цифровой модернизации

Глава округа Одинцово Андрей Иванов оценил состояние котельной после масштабного обновления. На объекте установили датчики для онлайн-контроль температуры и давления на подающем и обратном трубопроводах в режиме реального времени.

Котельная в поселке Горки-10 была запущена в 1988 году с мощностью 50 гигакалорий в час. За годы работы ее неоднократно модернизировали: устанавливали дополнительный котел, совершенствовали системы водоподготовки, газового, насосного и электросилового оборудования, а также автоматику.

В настоящее время в работе находятся два котла, еще два — в резерве. Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 33 жилых дома и пять социальных объектов.

Сейчас все данные с котельной передаются в систему «ЖКХ-Контур». Специалисты могут отслеживать параметры с мобильных устройств или компьютеров, а при любых отклонениях мгновенно получают уведомления.

Объект стал участником пилотного проекта «Цифровая котельная». Сегодня в округе датчиками оборудованы 141 котельная и 101 центральный тепловой пункт.