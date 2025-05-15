Глава Одинцова проверил качество ремонта деревянного дома в поселке Назарьево

Двухэтажный дом № 8 возвели еще в 1952 году, он вмещает в себя восемь квартир. Год назад там уже проходили работы — специалисты обновляли скатную крышу здания. Но в процессе ремонта допустили ошибки, поэтому жильцов верхних квартир периодически подтапливало. Отметим, что теперь к работам приступила другая подрядная организация, которая занимается обновлением деревянного фасада.

Сейчас в доме № 8 подрядчик полностью меняет обшивку, прокладывает утеплитель и обрабатывает все защитным составом от огня и биоповреждений. Ремонт стартовал в марте, а завершить облицовку планируют к июлю. Цвет жильцы выберут совместно.

Отдельное внимание уделят крыше. Задача Фонда капитального ремонта — найти подрядчика, который устранит все допущенные ранее недочеты. Сделать это нужно до осени, пока позволяет погода.