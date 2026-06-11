Глава Одинцова проверил качество капремонта детского сада в Голицыне

Здание детского сада № 20 в Голицыне Одинцовского округа капитально отремонтировали. Учреждение было построено более 60 лет назад. Модернизация прошла впервые.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил качество работ. Ремонт здесь завершился еще в марте 2026 года.

Специалисты заменили инженерные коммуникации, окна и двери, модернизировали пищеблок, закупили новую мебель и оборудование. Садик рассчитан на 240 воспитанников. Сегодня в нем функционируют пять групп общей численностью 150 человек.

«К ремонту самого здания вопросов нет: все сделано надежно, с использованием современных отделочных материалов. А вот над благоустройством территории нам вместе с подрядчиком еще предстоит поработать. В первую очередь необходимо завершить обваловку пожарных резервуаров и обнести их хотя бы невысоким забором, чтобы обезопасить гуляющих детей. Также нужно проверить качество малых архитектурных форм, в частности — песочниц», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава предложил сформировать перечень предложений, касающихся благоустройства территории. Площадь участка рядом с садиком большая. Она позволит организовать вместительную парковку для сотрудников и разворотное кольцо для остального транспорта. Также предстоит завершить озеленение. Выполнить его можно при участии родительского сообщества.