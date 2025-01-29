Глава Одинцова проверил ход модернизации подстанции в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход реконструкции подстанции «Россети Московский регион» в звенигородском микрорайоне Супонево. Масштабная модернизация улучшит надежность электроснабжения для более чем 22 тысяч жителей округа и 118 социальных объектов.

Реконструкция позволит подключить к сетям новых потребителей, а строительство дополнительных заходов для кабельно-воздушных линий обеспечит подстанции в Супонево статус транзитного питающего центра.

«Питающий центр в микрорайоне Супонево был введен в эксплуатацию еще в 1969 году, и с тех пор нагрузка постоянно возрастала. Весной 2023 года стартовала масштабная реконструкция объекта. Она не только должна решить текущие проблемы, но и позволит подключать новых потребителей, сделав подстанцию транзитным питающим центром», — отметил глава округа Андрей Иванов.

По итогам реконструкции трансформаторная мощность увеличилась с 95 до 130 мегавольт-ампер. В дальнейшем ее можно будет нарастить до 206 мегавольт-ампер. Реконструкция ведется с применением отечественного электрооборудования.

Также на объекте смонтированы и поставлены под рабочее напряжение новые современные силовые распределительные установки и построено новое здание общеподстанционного пункта управления. Еще произведен монтаж оборудования комплектного распределительного устройства, шкафов релейной защиты и автоматики.

Кроме того, на подстанции в Супонево «Россети Московский регион» впервые в области применили литий-ионные аккумуляторные батареи. Оставшиеся работы на объекте включают замену реакторов и подключение новых кабельных линий 110 киловольт. Завершить их планируют в первой половине мая.