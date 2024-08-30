Глава Одинцова проверил готовность нового парка в Супоневе

Здесь уже возвели площадку для дрессировки собак, которая полностью готова к работе. Еще одну поставят на другой локации будущего парка — площадь участка будет в три раза больше.

Помимо этого, сейчас рабочие отсыпают гранитной крошкой тропинки, монтируют освещение и делают основание для спортивного ядра.

Также в инспекции приняли участие депутаты окружного Совета Олег Цуцков, Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин и Дмитрий Александров и директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий.

«Вместе с инициативной группой жителей посмотрели, как идет благоустройство парка в Супонево. Здесь уже отсыпана гранитной крошкой дорожно-тропиночная сеть, завершается монтаж освещения, подготовлено основание для спортивной площадки, которая зимой будет превращаться в каток. Также готова площадка для дрессировки собак, которую очень просили жители. Ей уже активно пользуются многие собаководы. В парке будет и вторая такая площадка — в три раза больше», — сообщил Андрей Иванов.

Здесь планируют сделать детские площадки, а в следующем году построить павильоны, сцену и входную группу. По итогам инспекции Андрей Иванов дал поручение ликвидировать в парке все сухостойные деревья.

В парке Супонево сделают зоны как для спортивного, активного отдыха, так и наоборот — для «тихого». Здесь появятся площадка для настольного тенниса, территория для пикников, воркаут, памп-трек и станция проката.

Еще для посетителей парка установят туалетные модули и обустроят несколько парковок.

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