Глава Одинцова проверил благоустройство Саввино-Сторожевского монастыря

На объекте рабочие уже практически завершили монтаж бортовых камней. Сейчас они укладывают плитку и готовят основание для нового асфальта на центральной аллее монастыря.

«В этом году делаем центральную аллею и подходы к церквям, палатам и корпусам. Уже подготовлена подушка из щебня для укладки асфальта, завершаются работы по установке бордюрного и садового камней. Со следующего понедельника на центральной аллее начнут укладывать новое покрытие. В планах — построить игровую площадку для маленьких прихожан и сделать стеклянное ограждение на смотровой площадке. Материалы при благоустройстве используются самые надежные и качественные. Делаем на долгие годы», — рассказал Андрей Иванов.

Святой Савва Сторожевский, ученик преподобного Сергия Радонежского, с давних времен почитался как покровитель нашего Отечества. Он являлся духовником семьи благоверного великого князя Димитрия Донского и его сына Юрия Звенигородского. Именно по его просьбе в 1398 году на горе Сторожа основали монастырь.

Недавно Русская православная церковь отмечала значимую дату — второе обретение и перенесение мощей святого преподобного Саввы. Именно в этот день в 1998 году мощи русского святого вернулись в устроенную им обитель в Звенигород. До этого они с марта 1985 года находились в Покровском храме Московского Данилова монастыря.

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