Глава Одинцова проверил благоустройство дворов в поселке Новый Городок

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход благоустройства дворов в Новом Городке. Сейчас здесь обновляют территории у домов № 5, № 11-12 и № 26-31.

Двор у дома № 5 почти завершен: здесь асфальтированы проезды, установлены знаки и посажен газон. Работы у домов № 11 и № 12 находятся в стадии подготовки основания для асфальта, которые планируется завершить в июле.

Всего будет заасфальтировано 13 050 квадратных метров территории, также предусмотрено озеленение. Важно отвести ливневые воды от дома № 11 и вернуть лавочки после завершения работ. Стоит, отметить что в июне начнется благоустройство у домов № 26-3. Здесь закончить комплексное благоустройство планируется в августе.

Напомним, что в 2024 году в рамках программы благоустройства уже обновили дворы у домов № 21-25, включая асфальтирование и озеленение площадей.