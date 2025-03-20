Глава Одинцова провел встречу с жителями в селе Успенское

В рамках «выездной администрации» в Успенском состоялся личный прием граждан, который провели глава округа Андрей Иванов и его заместители. В ходе мероприятия рассмотрели 56 обращений от местных жителей, которые касались сфер образования, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Одной из основных тем стала Успенская школа. Местная жительница Ольга Лапикова обратилась к Андрею Иванову с просьбой отремонтировать учебное здание, построенного еще в 1939 году. Она показала главе округа архивные фотографии и отметила, что школа находится в аварийном состоянии. Андрей Иванов сообщил, что вопрос о включении здания в программу капитального ремонта уже на рассмотрении. Также проработают вариант расширения территории школы за счет прилегающих земельных участков.

Еще одним важным вопросом стало качество дорог в селе Успенское. Местный автомобилист Павел Валяев обратил внимание на состояние участков дорог от памятника, детского сада и школы до выезда на Рублево-Успенское шоссе. Глава округа пояснил, что в рамках дорожного ремонта на 2025 год запланированы работы на двух основных улицах села — Советской и Учительской. Общая площадь участков ремонта превысит 12 тысяч квадратных метров, работы начнут уже в мае этого года.

Также подняли вопрос о работе узких специалистов в местной амбулатории. Большинство врачей принимают пациентов на втором этаже здания. Для пожилых людей, которым сложно подниматься по высоким ступеням, это доставляет серьезные неудобства. Андрей Иванов поручил изучить возможность установки лифта или переноса кабинетов на первый этаж для доступности всех жителей, особенно для старшего поколения.