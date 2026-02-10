Глава Одинцова провел встречу с жителями в селе Успенское

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездной прием жителей в селе Успенское. На встрече рассмотрели 43 обращения, большинство из которых касалось вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

На мероприятии также присутствовали заместители главы, представители Главного управления регионального жилищного надзора, специалисты Одинцовской областной больницы и депутаты местного Совета депутатов. Помимо вопросов ЖКХ, жители интересовались доступностью медицинского обслуживания, работой поликлиник и получением специализированной помощи.

Также обсудили проблемы благоустройства территории, содержания дорог и социальной поддержки льготных категорий граждан. Все поступившие обращения зафиксировали и взяли в работу.

Приемы в формате «Выездной администрации» проходят в Одинцове еженедельно в разных территориальных управлениях округа.