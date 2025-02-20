Глава Одинцова провел встречу с жителями в селе Саввинская Слобода

Встреча в формате выездной администрации прошла в Одинцовском округе на площадке Дома культуры «Юбилейный» в селе Саввинская Слобода. Основные проблемы, с которыми обращались заявители, касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и земельных вопросов.

Жительница села Каринское обратила внимание на необходимость модернизации детской площадки у дома № 17 и ремонта дорожного полотна по улице Садовой.

«Модернизацию площадки включим в программу комплексного благоустройства на 2026 год, соответствующее поручение я уже дал. Что касается дороги, то ее будем делать поэтапно — скорее всего, частично отремонтируем в этом году, частично в следующем», — сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Активные жители Саввинской Слободы задали вопрос относительно дальнейшей судьбы военторга в деревне Ягунино, капитального ремонта ведущей к нему дороги и установки освещения на детской площадке около дома № 69 в квартале «Звездочка». Сейчас профильные службы муниципалитета прорабатывают с Минобороной России вопрос передачи объектов и земельных участков в муниципальную собственность. Это необходимо, чтобы задачи можно было поставить в госпрограммы и финансировать из бюджета.

Еще активисты обратили внимание на проблемы с электроснабжением: по улицам Макарова, Садовая и вторая Садовая входное напряжение нестабильное, происходят скачки. Данный вопрос муниципалитет проработает с энергетическими службами.

Андрей Иванов также поручил профильным подразделениям администрации запросить у компании «Мособлгаз» актуальную информацию по газификации деревни Рыбушкино и довести ее до жителей и проработать с «Мострансавто» вопрос регулярного автобусного сообщения по маршрутам № 23.