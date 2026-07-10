Глава Одинцова провел прием жителей в поселке Часцы

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями встретился с жителями в формате выездной администрации. Основными темами обращений стали состояние дорог, земельные вопросы и развитие спортивной инфраструктуры.

Житель поселка Гарь-Покровское обратил внимание на неудовлетворительное состояние дороги, ведущей к деревне Ивонино, а также попросил обустроить тротуар вдоль Можайского шоссе до магазина. Глава поручил профильным службам рассмотреть возможность строительства пешеходной дорожки за счет сэкономленных средств после выполнения дорожных работ. Капитальный ремонт самой дороги планируют проработать для включения в областную программу на 2027 год.

Отдельное обращение касалось создания спортивного пространства в Часцах. Инициаторы предложили оборудовать тренажерный зал в здании бывшего цеха по производству медицинских масок. Перспективы реализации проекта обсудят с владельцем объекта.

Земельные вопросы также вошли в число наиболее востребованных тем. Владельцам частного дома в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Луговая» разъяснили порядок оформления сервитута, который позволит организовать законный подъезд к участкам индивидуального жилищного строительства. Сейчас жители вынуждены пользоваться лесной дорогой, не имеющей официального статуса.