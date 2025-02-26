Глава Одинцова провел прием сотрудников исследовательского центра «Немчиновка»

В рамках проекта «Выездная администрация» глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил федеральный исследовательский центр «Немчиновка», расположенный на площадке Сколковского института науки и технологий. В ходе визита он осмотрел лабораторию аналитических испытаний и провел личный прием сотрудников центра.

Одно из обращений касалось обустройства тротуара на пути к детскому саду № 69, который входит в образовательный комплекс Немчиновского лицея. Андрей Иванов пояснил, что участок, где необходимо сделать тротуар, находится в федеральной собственности, что требует дополнительной проработки. «Мы рассматриваем два варианта решения: обустройство входа со стороны лицея после завершения текущей стройки на территории или привлечение внебюджетных средств для финансирования работ», — отметил глава округа.

Еще одно обращение коснулось опасного участка дороги при въезде на территорию исследовательского центра по улице Калинина. Андрей Иванов поручил рассмотреть вопрос нанесения пешеходного перехода на комиссии по безопасности дорожного движения. Также он распорядился установить на этом участке два «лежачих полицейских» и дополнительные предупреждающие знаки для повышения безопасности.

Во время визита Андрей Иванов вместе с директором центра, доктором биологических наук, профессором Сергеем Вороновым осмотрел лабораторию аналитических и регистрационных испытаний. Она оснащена современным оборудованием для газовой и жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии и спектроскопии, что позволяет проводить высокоточный анализ даже минимальных концентраций химических веществ.