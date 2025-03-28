Глава Одинцова провел оперативный штаб по предотвращению лесных пожаров

В этом году в Подмосковье пожароопасный сезон установили с 20 марта по 15 ноября. Для предупреждения и ликвидации природных пожаров в администрации Одинцовского округа прошло заседание оперативного штаба.

В начале мероприятия глава округа Андрей Иванов отметил, что лето 2025 года, по сообщению Гидрометцентра, может стать одним из самых жарких в истории.

«Необходимо заранее подготовить ресурсы и силы. Важно провести испытания систем противопожарного водоснабжения, проверить наличие средств для тушения пожаров, отработать развертывание временных пунктов размещения в подразделениях, а также организовать необходимые инструктажи и слаженные действия», — пояснил руководитель муниципалитета.

В Одинцовском округе также прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В марте в Хлюпинском лесничестве провели учения по тушению лесных пожаров: разработали паспорта для населенных пунктов, которые находятся под угрозой. В округе таких 11: село Саввинская Слобода, поселки Сосны, Часцы, Луговая, Ветка Герцена, деревни Полушкино, Болтино, Горловка, Сватово, Ямщина и Липки. Для них предусмотрели особые меры, включая своевременную очистку от мусора, сухой травы и горючих материалов, установку звуковой системы оповещения и другие.

Организации, которые владеют землями, прилегающими к лесу, обязаны убирать на этих территориях сухую растительность и горючие материалы, а также создавать противопожарные минерализованные полосы или другие барьеры. До 15 ноября запрещено выжигать сухую траву.