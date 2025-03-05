Глава Одинцова провел очередной личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Андрей Иванов вместе с заместителями провел прием работников предприятия «Марр Руссия», на котором подняли актуальные для жителей вопросы. Один из них касался обновления детской игровой площадки в поселке Дарьино, расположенной на территории пансионата.

Площадка давно требует ремонта, и администрация планирует направить обращение в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с предложением включить объект в программу ремонта или передать его в ведение муниципалитета.

Еще одной важной темой стало строительство нового разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе Баковского кладбища. Завершение работ запланировали на третий квартал этого года, что значительно улучшит безопасность и удобство для местных жителей.

На встрече также обсудили проблему сбоев в расписании маршрута общественного транспорта «Одинцово — Назарьево — Одинцово». Жители населенных пунктов, таких как Горки-10, Дунино, Таганьково, Папушево и Назарьево, жалуются на редкое и нестабильное движение автобусов. Сейчас маршрут обслуживают четыре автобуса большого класса и однин среднего класса, с интервалом движения 40–60 минут. Последний рейс из Одинцово в Назарьево отправляется в 20:30, что создает неудобства для жителей, особенно в вечернее время.

Андрей Иванов отметил необходимость синхронизировать график автобусных маршрутов с расписанием электричек, а также добавил, что ожидаются положительные изменения в работе общественного транспорта по итогам недавнего круглого стола с руководством «Мострансавто». Эти меры должны улучшить транспортную доступность для жителей округа.