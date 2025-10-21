Глава Одинцова провел личный прием жителей территориального управления Горское

В Одинцовском округе в территориальных управлениях проходят еженедельные приемы населения. Очередное мероприятие прошло 21 октября в территориальном управлении Горское.

Участие в нем принимали глава Одинцовского городского округа, первый заместитель и заместители главы, представители главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета депутатов муниципалитета.

В ходе выездной администрации в территориальном управлении Горское были приняты в общей сложности 73 человека. Основными стали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством и содержанием дорог.

Также часть обращений, прозвучавших на выездной встрече администрации с жителями, затронула темы медицинского обслуживания, образования и социальной сферы.