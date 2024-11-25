Глава Одинцова провел личный прием на производстве металлических изделий

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел личный прием в формате выездной администрации на предприятии «Металлик и Ко». Заявители обратились с вопросами жилищно-коммунальной сферы и предпринимательства.

Жительница Одинцова обратила внимание на общую проблему Старой и Новой Трехгорки. Здесь грузовой транспорт систематически остается внутри микрорайонов. Иногда водители ставят грузовики даже в два ряда.

Глава муниципалитета отметил, что надо возобновить практику рейдов Госавтоинспекции по выявлению нарушителей правил парковки. Им также станут выписывать штрафы.

«Проведем в течение месяца рейды по этим территориям. Уже с 1 декабря стартует постоянное дежурство и эвакуация. Параллельно инспекторы Управления регионального административно-транспортного контроля будут выписывать штрафы. Такой двойной подход должен отбить желание парковаться неправильно», —рассказал Андрей Иванов.

Предприятие «Металлик и Ко» выпускает изделия из тонколистового оцинкованного металла и металла с полимерным покрытием для бытового и промышленного применения. Для производства изделий применяют новейшие технологии: лазерную сварку, холодную вытяжку металла, формовку.

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