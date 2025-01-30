Глава Одинцова поздравил с юбилеем почетного гражданина Звенигорода

Валентина Ермакова ранее занимала пост председателя исполкома Звенигородского горсовета. За время ее руководства город трижды побеждал в конкурсе по благоустройству среди районов и городов Московской области.

Во многом благодаря заслугам почетного гражданина Звенигорода завершилась газификация города, построили подъездные пути и мост через Москву-реку, городскую поликлинику, важные социальные и культурные объекты.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил Валентину Николаевну

с юбилеем.

«Мы очень все благодарны за то, что Вы сделали для нашего замечательного Звенигорода. И, конечно, тот вклад, который Вы внесли в развитие города вместе со своим супругом, он неоценим. И в этой связи прошу принять награду, нашу новую медаль за заслуги перед Одинцовским округом», — обратился к имениннице глава муниципалитета.

За чашкой чая Валентина Ермакова поделилась воспоминаниями о годах работы и жизни в любимом городе и показала памятные фотографии.