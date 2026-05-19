Глава Одинцова поздравил с Днем Победы ветерана Нину Цеханович

В рамках мероприятий ко Дню Победы глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с ветераном Великой Отечественной войны Ниной Цеханович. Встреча прошла в квартире, украшенной фотографиями прошлых лет и георгиевскими лентами.

У Нины Ивановны — непростая судьба. Совсем рано она осталась без родителей и воспитывалась в детском доме. Жизненные трудности не сломили ее дух: в годы Великой Отечественной войны Нина вместе с военной частью прошла через Белоруссию, Польшу и Германию.

В те годы она работала швеей — чинила и шила обмундирование для солдат, вносила свой вклад в общее дело Победы. Нина Ивановна вспоминает не только трудности — с особой теплотой она рассказала о фронтовой дружбе и взаимной поддержке в тылу. Победу встретила в немецком Штеттине.

Во время визита глава округа тепло пообщался с Ниной Ивановной, выслушал ее воспоминания и поблагодарил за стойкость, самоотверженность и вклад в Великую Победу. Андрей Иванов передал поздравления и памятный подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также вручил цветы и подарки от себя лично и от партии «Единая Россия».