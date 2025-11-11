Глава Одинцова поздравил работников органов внутренних дел с Днем полиции

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России ежегодно 10 ноября . Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил личный состав и ветеранов УМВД России по Одинцовскому округу с профессиональным праздником.

Мероприятие завершилось вручением ведомственных наград, почетных грамот и благодарственных писем наиболее отличившимся сотрудникам полиции — суммарно это 59 наград от Министерства внутренних дел Российской Федерации, главы муниципалитета, Мособлдумы и совета депутатов округа.

Глава округа высоко оценил вклад правоохранителей в обеспечение общественной безопасности и законности. Согласно статистическим данным, в муниципалитете охраняется устойчивая тенденция к снижению преступности: убийств стало меньше на 80%, квартирных краж — на 12%, краж транспортных средств — на 53%, хулиганства — на 17%. Общий показатель раскрываемости преступлений составил 71% — один из лучших по Московской области. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 15%.

Активизировалась работа по борьбе с незаконной миграцией — выявленных нарушений стало больше в два с половиной раза. Большое подспорье в работе — система «Безопасный регион», с помощью видеокамер раскрыто более 400 преступлений.