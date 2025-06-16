Глава Одинцова поздравил медиков с профессиональным праздником

Каждый год в третье воскресенье июня вся страна отдает дань уважения тем, кто в любую минуту готов прийти на помощь — врачам, медсестрам, фельдшерам и другим специалистам, работающим в сфере здравоохранения. В этот день медиков поздравили с профессиональным праздником в Одинцове.

Система здравоохранения впечатляет своими масштабами. Только Одинцовская областная больница — это более 1000 врачей и 1,5 тысячи человек специалистов медицинского персонала.

«У нас 24 поликлиники, 21 амбулатория, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, четыре офиса врача общей практики, две женские консультации, центр диспансеризации и девять стационаров на 1300 койко-мест. Наша скорая помощь — это четыре подстанции, 32 бригады, более 300 человек в штате. Только с января по март этого года — более 36 тысяч вызовов», — прокомментировал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Одинцовская система здравоохранения растет и развивается — в Ромашкове продолжается строительство консультационно-диагностического центра, новые поликлиники появятся в Новоивановском, Заречье, Трехгорке и «Гусарской балладе», Звенигороде. Также в скором времени откроются обновленные хирургический корпус Одинцовской больницы и стационар в Перхушкове.