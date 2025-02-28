Глава Одинцова посетил Звенигородский филиал Красногорского колледжа

Звонигородский филиал Красногорского колледжа издавна готовит высококвалифицированных специалистов. Здесь учатся 440 студентов, 90% из них — на бюджетной основе. Глава Одинцовского округа проверил его работу.

Недавно в колледже появился новый кластер «Туризм и сфера услуг». Андрей Иванов посетил новые мастерские, где студенты учатся на практике по таким направлениям, как логистика, туризм, поварское и кондитерское дело, а также ресторанный сервис и работа туроператоров.

Глава округа отметил, что в условиях нехватки кадров учебные заведения, такие как колледж, имеют стратегическое значение для округа. Он добавил, что в 2025 году колледж планирует выпустить 95 специалистов в области гостиничного дела, а также поваров и кондитеров. Кроме того, он сообщил, что на основе колледжа обсуждается открытие нового направления подготовки операторов автоматических линий.

Колледж неоднократно побеждал в конкурсах и олимпиадах и является важной площадкой для всероссийских чемпионатов по профессиональному мастерству.