Глава Одинцова посетил выставку «Китель Победы. Подмосковье»

Всероссийский патриотический фотопроект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Доме культуры «Горки-10». Присоединился к инициативе и Одинцовский округ.

На фотографиях — люди, чьи родственники отправились на фронт или трудились в тылу в годы войны. Участники держат руках старые фотографии из семейных архивов, личных вещи участников войны, ордена и медали, письма, телеграммы.

«На базе спорткомплекса „Полюс Арена“ прошла фотосессия, результатом которой стала экспозиция с портретами наших земляков. Проект объединил более 200 человек, в том числе семьи участников специальной военной операции», — рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

На выставке представлены портреты Героя России — подполковника Дениса Межуева и его семьи. Также Александра Шканова — участника спецоперации, правнука старшего сержанта, участника Великой Отечественной войны. Еще здесь есть фото действующих военнослужащих, а также семьи Зуевых: Глафира Алексеевна и Анатолий Васильевич — дети войны и их родители.

Поддержал акцию губернатор Московской области Андрей Воробьев — в скором времени портреты разместят на электронных билбордах по всему региону. Выставку из 80 портретов жителей Подмосковья также можно будет увидеть 8 мая в Музее Победы на Поклонной горе. Выставка в Горках-10 продолжит работу до 7 мая, после чего экспозицию отправят в Одинцово.