Глава Одинцова посетил Центр управления ЖКХ Московской области

Делегация из Одинцова во главе с главой городского округа Андреем Ивановым посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области. Данная система представляет собой современную цифровую платформу.

Центр в режиме реального времени собирает данные с объектов коммунальной инфраструктуры: котельных, тепловых пунктов, насосных станций, систем водоснабжения и водоотведения. Информация об аварии раньше могла идти часами, теперь сигнал автоматически поступает во все профильные службы — без задержек.

Центр работает круглосуточно, в нем дежурят диспетчеры, аналитики, представители ресурсоснабжающих организаций и аварийных служб. Муниципалитеты могут быстро получить поддержку области — от мобильных котельных до оборудования и техники.

Сегодня Подмосковье — один из лидеров в стране по цифровым решениям в госуправлении. Инструменты позволяют не на словах, а на практике делать работу в системе ЖКХ быстрее, точнее и прозрачнее для жителей.