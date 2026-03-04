Глава Одинцова посетил новый строительный торговый центр

Строительный комплекс открылся в Одинцове в ноябре 2025 года. Объем инвестиций в проект составил 4,2 миллиарда рублей.

«Центр расположен на участке площадью около шести гектаров. Здесь работают торговый зал и складской комплекс с многоуровневым роботизированным складом. Порядка 70% продаж идут через доставку. Роботизированный склад собирает заказы из малогабаритных товаров и направляет их в зону выдачи. Центр постепенно выходит на проектную мощность. Сейчас здесь трудятся около 250 человек, большинство — жители округа. Развитие таких проектов — это новые рабочие места, налоговые поступления и дополнительная инфраструктура для жителей», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что в торговом зале оборудованы рабочие места консультантов, они помогают клиентам с техническими решениями по обустройству, например, кухонь и ванных комнат. Кроме того, для работы с оптовыми клиентами на втором этаже комплекса создан офис с индивидуальными менеджерами.

