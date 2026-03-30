Глава Одинцова посетил ледовую арену в поселке Усово-Тупик

Новая ледовая арена открылась в 2025 году на территории Одинцовского округа — в поселке Усово-Тупик. Здесь проводятся занятия по хоккею, фигурному катанию и хореографии.

Площадь здания составляет 2500 квадратных метров. Сейчас в нем завершается обустройство кафе, которое расположится на втором этаже, с торца ледовой арены. Кроме того, рядом с катком в настоящий момент возводится гостиничный комплекс, где будут размещаться спортсмены во время сборов.

Отметим, что по суббота арена открыта для местных жителей. Здесь по полтора часа проходят сеансы массовых катаний — в 16:30 и 18:30.

«На месте старых сараев в Усово-Тупике житель поселка Никита Настанюк открыл в прошлом году крытый каток. Ознакомился с работой нового спортивного объекта. Ледовая арена имеет размеры 56×26 метров, здесь оборудованы четыре раздевалки, есть все необходимое для подготовки льда. На втором этаже работают два зала — тренажерный и для хореографии. На площадке проводятся детские соревнования и игры любительского чемпионата Москвы. Хороший пример, когда инициатива жителя приносит пользу всему поселку», — сообщил глава округа Андрей Иванов.