Глава Одинцова посетил компанию по обслуживанию лифтов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил крупнейшую в округе специализированную организацию, обслуживающую лифты, — «Лифтек». Зона ответственности компании сегодня — это 2421 лифт.
Склад в Одинцове располагает всеми необходимыми деталями, чтобы устранять неисправности без задержек: от простых болтов и гаек до дорогостоящих частотных преобразователей и источников бесперебойного питания.
Работают в компании 40 аварийных экипажей. Диспетчерская служба принимает сигналы из лифтов круглосуточно. Операторы сопровождают каждый вызов от начала до завершения. Управляющие компании могут отслеживать ситуацию в режиме реального времени на интерактивной карте.
Отдельное внимание уделяется подготовке механиков. Сотрудники учатся работать с микропроцессорным оборудованием, отрабатывают навыки на тренажерах и регулярно проходят аттестацию в учебном центре в Одинцове.
Совещание по вопросам обслуживания лифтов прошло в администрации Одинцова
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