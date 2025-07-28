Глава Одинцова посетил компанию по обслуживанию лифтов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил крупнейшую в округе специализированную организацию, обслуживающую лифты, — «Лифтек». Зона ответственности компании сегодня — это 2421 лифт.

Склад в Одинцове располагает всеми необходимыми деталями, чтобы устранять неисправности без задержек: от простых болтов и гаек до дорогостоящих частотных преобразователей и источников бесперебойного питания.

Работают в компании 40 аварийных экипажей. Диспетчерская служба принимает сигналы из лифтов круглосуточно. Операторы сопровождают каждый вызов от начала до завершения. Управляющие компании могут отслеживать ситуацию в режиме реального времени на интерактивной карте.

Отдельное внимание уделяется подготовке механиков. Сотрудники учатся работать с микропроцессорным оборудованием, отрабатывают навыки на тренажерах и регулярно проходят аттестацию в учебном центре в Одинцове.