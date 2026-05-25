Глава Одинцова посетил арт-центр для детей с ОВЗ

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с сотрудниками арт-центра детского творчества для особенных детей «Доброториум». Осмотрел помещения и классы, в которых проходят занятия, и оценил творческие достижения детей.

Специалисты арт-центра ежедневно принимают ребят на занятия по направлениям: творчество, детское развитие, лего-конструирование, фольклорная и театральная студии, живопись, рукоделие. Команда существует уже 10 лет, это время через центр прошло 498 детей. Сейчас его постоянно посещают 150 ребят.

«Осмотрел классы и помещения, пообщался с педагогами и родителями. Обсудили развитие центра, особенности работы, вопросы трудоустройства воспитанников, которые достигли 18 лет. Отдельно рассмотрим предложение создать семейное пространство с дневным пребыванием для детей в одном из парков округа. Идея хорошая, нужно подробно проработать концепцию. Со своей стороны готовы всячески способствовать этой инициативе», — отметил Андрей Иванов.

Напомним, что неделю назад центр отмечал свой юбилей в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Праздник превратился в настоящее культурное событие с мастер-классами, веселыми конкурсами и праздничным концертом. Участие в нем приняли, в том числе, сами воспитанники «Доброториума», а также народный артист России Николай Басков.