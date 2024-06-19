Глава Одинцова поручил ускорить темпы по возведению школы в Лайкове

Компания «Самолет-Лайково» ведет строительство образовательного учреждения, которое будет соответствовать последним требованиям проектирования. Стоит отметить, что в классах предусмотрены большие светлые окна, а также многофункциональные актовый и спортивный залы. Современное оборудование и качественное благоустройство территории являются частью проекта.

Сейчас рабочие занимаются возведением монолитных конструкций и уже начали кирпичную кладку наружных и внутренних стен. Затем застройщик приступит к установке инженерного оборудования. Главные цели на этот год — полное выполнение контура здания и запуск отопления по временной схеме, чтобы начать отделочные работы и увеличить скорость.

Несмотря на то, что работы идут по графику, было дано поручение ускорить процесс, чтобы объект был сдан в эксплуатацию досрочно, к 1 сентября 2025 года. Школа станет частью большого образовательного комплекса, рассчитанного на 4000 человек.

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