Глава Одинцова поручил ускорить темпы по возведению школы в Лайкове
Строительство школы в Лайкове завершено на 23%. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил ускорить темпы работ.
Компания «Самолет-Лайково» ведет строительство образовательного учреждения, которое будет соответствовать последним требованиям проектирования. Стоит отметить, что в классах предусмотрены большие светлые окна, а также многофункциональные актовый и спортивный залы. Современное оборудование и качественное благоустройство территории являются частью проекта.
Сейчас рабочие занимаются возведением монолитных конструкций и уже начали кирпичную кладку наружных и внутренних стен. Затем застройщик приступит к установке инженерного оборудования. Главные цели на этот год — полное выполнение контура здания и запуск отопления по временной схеме, чтобы начать отделочные работы и увеличить скорость.
Несмотря на то, что работы идут по графику, было дано поручение ускорить процесс, чтобы объект был сдан в эксплуатацию досрочно, к 1 сентября 2025 года. Школа станет частью большого образовательного комплекса, рассчитанного на 4000 человек.
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