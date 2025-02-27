Глава Одинцова оценил состояние спорткомплекса «Орленок» в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил спортивный комплекс «Орленок», расположенный в звенигородском микрорайоне Маяковского, чтобы лично оценить его состояние. Ранее местные жители обратили внимание на проблемы здания через социальные сети, указав на необходимость капитального ремонта.

Основной причиной беспокойства стала протекающая крыша, из-за которой стены постоянно сыреют, а напольное покрытие в спортивном зале пришло в негодность. Андрей Иванов сообщил, что для решения этих проблем необходимо включить «Орленок» в соответствующую государственную программу.

Спортивный комплекс построили в 2007 году с использованием легковозводимых конструкций, однако со временем стали очевидны серьезные недостатки. Главной проблемой остается кровля: постоянные протечки привели не только к повреждению пола, но и к появлению плесени. Кроме того, в здании отсутствуют оборудованные раздевалки, в душевых нет горячей воды, а система канализации работает с перебоями. Еще одной проблемой стала слабая вентиляция в зале: теплый воздух скапливается, как в парнике, и конденсируется на стенах.

Несмотря на трудности, «Орленок» играет важную роль для Звенигорода: здесь тренируются воспитанники местной спортивной школы и занимаются около 800 учащихся школы № 1. Комплекс работает с максимальной загрузкой как в будни, так и в выходные. По словам Иванова, косметический ремонт не решит накопившиеся проблемы — требуется масштабная реконструкция. Для этого подготовят необходимую документацию, чтобы включить объект в государственную программу.

Андрей Иванов подчеркнул, что капитальный ремонт «Орленка» станет возможным только после завершения работ на двух других спортивных объектах Звенигорода. Речь идет о комплексе «Звезда», где с 2023 года не функционирует бассейн, и Академии дзюдо, которая закрыта уже больше 10 лет. Оба объекта включены в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы на «Звезде» запланированы на 2025–2026 годы, а в Академии дзюдо — на 2025–2027 годы.